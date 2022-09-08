Bingöl'de atıl kalan okullarda yeniden çocuk sesi yankılanacak

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BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kırsalda atıl durumdayken yenilenen 26 okulda yeniden çocuk sesi yankılanacak.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ülke genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Atıl durumdaki okulların eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet sunmasının amaçlandığı proje doğrultusunda Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 26 okulda çalışma başlatıldı.

Okullarda boya badana, bakım ve onarım çalışmaları, bahçelerinde ise peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Binalarda sınıfların yanı sıra Halk Eğitim Merkezince düzenlenecek kurs alanları oluşturuldu, bazı okullarda ise doktor odası hazırlandı.

Yıllarca sessizliğe bürünen, yenilenerek 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilen 26 okulda yıllar süren aranın ardından 12 Eylül'de ders zili çalacak.

- Okula güneş enerjisi sistemi kuruldu

Kentte hummalı çalışmanın yürütüldüğü okullardan biri de Kuruca köyündeki Kuruca Köyü İlkokulu oldu.

Bakım ve onarımla yenilenen okula pilot çalışma kapsamında kendi enerjisini üretmesi için güneş enerjisi sistemi de kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, Bingöl'de eğitim seferberliği başladığını söyledi.

Hizmetlisinden, memuruna, okul müdürüne kadar herkesin yaz mevsiminde canla başla çalıştığını ifade eden Yücel, 26 köy okulunun yenilenerek, eğitim ve öğretime kazandırıldığını belirtti.

- "Köy okullarımızı cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz"

Yücel, el birliğiyle okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiklerini dile getirerek, bu yapıların daha önce yıllarca kapalı olan, içinde öğrencisi olmayan, bahçesinde ses olmayan okullar olduğunu vurguladı.

"Okullarımızda en başta sınıflarımız olacak. Bunun yanından halk eğitim kurslarının açılacağı bölümler olacak. Kimi yerlerde de sağlık evi şeklinde doktorlarımızın da içinde olduğu mekanlar oluşturduk. Köy okullarımızı cazibe ve yaşam merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Yücel, okulları öğrenciler kadar vatandaşların da hizmet alacağı mekanlara dönüştürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yücel, Kuruca İlkokulunda da bu çalışmaların yapıldığını, diğerler okullardan farklı olarak güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretir hale geldiğini ifade etti.

- "7'den 70'e herkese hitap edecek kurslar var"

Okullarda açılacak halk eğitim merkezi kurslarında okuma yazma seferberliği başlatacaklarını anlatan Yücel, çocuk ve gençlerden gelen talebe göre farklı alanlarda kurs düzenleyeceklerini belirtti.

Yücel, hobi bahçelerinde de çocukların çalışma yapabileceği imkanlar da oluşturduklarını ifade ederek, "7'den 70'e herkese hitap edecek kurslar var. İlimizde mevcut 441 okulumuz var. İlave 26 yeni okulumuzla 467 okulumuz eğitim ve öğretime hazır hale geldi." dedi.





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