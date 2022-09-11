Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muzaffer S'nin kullandığı 06 LB 708 plakalı otomobil, ilçenin Kantarkaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Hatice, çocukları Sevde ve Erva Nida S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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