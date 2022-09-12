Karlıova Kaymakamı Gilan köy ziyaretlerinde çocukların yüzünü güldürüyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köy ziyaretlerinde çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıyor.



Kaymakam Gilan köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşüyor, sorun ve talepleri dinliyor.



Çocuklarla da bir araya gelen Gilan, onlarla sohbet ediyor.



Gilan çocuklara çikolata ve çeşitli hediyeler vererek yüzleri güldürüyor.



Kaymakam Gilan'ın Bağlıisa köyünde görüştüğü çocuklar oyun parkı talebinde bulundu.



Gilan çocuklara en kısa sürede oyun parkı yapılacağı sözünü verdi.

Çocuklar Kaymakam Gilan'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.







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