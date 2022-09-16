Karlıova Kaymakamı Gilan gazileri ziyaret etti

BİNGÖL (AA) - Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, gazileri ziyaret etti.
Kaymakam Gilan, Gaziler Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Özyücel, Sosyal Hizmetler Müdürü Barani Sayak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Özgür Değirmenci ile gazilerin evine ziyarette bulundu.
Gazilerle sohbet eden Gilan, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını söyledi.
Gilan, "Gaziler, ülkemiz için oldukça büyük bir öneme sahip kişiler. O yüzden sizleri ziyaret etmek istedik. Devletin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın." dedi.