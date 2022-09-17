Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirmelere göre herhangi herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

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