Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

AA

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda konaklayan göçerler için hava sıcaklığının düşmesiyle memleketlerine dönüş yolculuğu başlıyor.

Yaz döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerden hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla Karlıova'daki yaylalara gelen göçerler günlerce sürecek dönüş yolculuğu için hazırlıklarını yapıyor.

Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler, eşyalarını toplayarak havaların serinlemesiyle merkeze yakın ovalara yerleşti.

Burada yaklaşık bir hafta konaklayacak göçerler, hayvanlarının da kaldıkları ovaya ulaşmasıyla memleketlerine dönmek için yola çıkacak.

Göçerlerden Mustafa Akalın, gazetecilere, havaların ısınmasıyla Diyarbakır'dan Karlıova'ya geldiklerini belirterek, 3-4 ay yaylada kaldıklarını söyledi.

Dönüş yolculuğu için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Akalın, "Havalar da soğuduğu için dönmek zorundayız. Çocuklarımızın da okula gitmesi gerekiyor." dedi.

Haci Akalın da kış aylarını Elazığ ve Şanlıurfa'da geçirdiklerini yaz aylarında ise Karlıova ilçesindeki yaylalara geldiklerini ifade etti.

Akalın, Elazığ'a döneceklerini anlatarak, göçerlerden bazılarının Şanlıurfa'ya bazılarının ise Diyarbakır'a gideceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Solhan'da Dünya Temizlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Solhan'da Dünya Temizlik Günü kapsamında etkinlik ...
4.9 büyüklüğündeki deprem, kamerada
YEREL HABERLER 4.9 büyüklüğündeki deprem, kamerada
Bingöl'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bingöl'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.