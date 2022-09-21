Bingöl'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 kişi tutuklandı

Bir ilk! 4 bin 500 yıllık kaplarda bulundu...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir ayda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 100 şüpheliden 45'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir ayda yaptığı çalışmalar neticesinde 100 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, motosiklet, 750 kilogram oto hurdası, zincir altın kolye, telefon, bıçak, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 19 mermi, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.