Bingöl'de jandarmadan öğrencilere giysi ve kırtasiye desteği

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BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy okulundaki öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Jandarma personelleri, sorumluluk alanlarında yer alan merkeze bağlı Çevrimpınar Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler, ziyaret kapsamında okulda eğitim gören 30 öğrenci için içerisinde kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi koliler hazırladı.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden jandarma personelleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra hediyelerin yer aldığı koliler öğrencilere hediye edildi.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler yaptıkları çalışmalardan dolayı jandarmaya teşekkür etti.

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