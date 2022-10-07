Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda yapılan yılın 4. koordinasyon toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi ve proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı konusunda koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, 2022 yılında toplam 346 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 62'sinin tamamlandığını söyledi.

Diğer 284 projeden 173 projenin devam ettiğini aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"55 proje ihale aşamasında, 10 proje tasfiye edilmiş olup 46 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 29 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 12 milyar 326 milyon 194 bin 235 liradır. 2022 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı ek ödenek dahil 1 milyar 991 milyon 643 bin 167 lira olup, 2022 yılı harcaması 758 milyon 645 bin 111 lira ve önceki yıllar harcaması 2 milyar 890 milyon 501 bin 876 olmak üzere toplamda 3 milyar 649 milyon 146 bin 987 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 30'dur."



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