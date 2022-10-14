Bingöl balı coğrafi işaretle tescillendi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl balı, Bingöl Üniversitesinin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Bingöl Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018'den itibaren Bingöl balının coğrafi işaret almasına yönelik çalışmalar kapsamında, kentin tamamını temsil eden 50'ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen ballar, üniversitede analiz edildi.

Analizin ardından hazırlanan dosya Aralık 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili diğer kurum uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerekli düzenlemelerin ardından Bingöl balına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitelerinin "pilot üniversite" seçilmesiyle birlikte en önemli hedeflerinden birinin, Bingöl balının coğrafi işaret alması olduğunu belirtti.

Çapak, "Sürekli dile getirilen Bingöl balının kalitesi böylelikle resmi olarak da tescillendi ve hak ettiği değeri aldı. Bundan sonraki süreçte hem kalite hem de ekonomik anlamda bütün arıcılarımıza ve bu sektörde faaliyet gösteren Bingöllü vatandaşlarımıza önemli bir katma değer katacak." ifadelerini kullandı.

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