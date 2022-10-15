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Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

AA

Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeşilova Mahallesi'ne getirildi.

Çiftçi'nin cenazesi, Öğretmen Veli Tuğa İlkokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Bazmana Mezarlığı'na defnedildi.

Askeri törene, gazinin yakınları, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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