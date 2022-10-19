Islah projesi Bingöllü koyun yetiştiricisi kadınların verimli üretim yapmasını sağladı

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BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nden faydalanan Bingöllü Reyhan Morkoyun ve Zeliha Karlı, aldıkları eğitim ve desteklerle profesyonel üreticilik yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında 2011 yılında Bingöl Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince Morkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı Projesi uygulandı.

Projeden yararlanan Reyhan Morkoyun ve Zeliha Karlı, akademisyenler ve alanında uzman teknik personelden seminer ile sahada koyunların bakımı ve hastalıklarla mücadelesine yönelik eğitim aldı.

Kadın yetiştiriciler, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı yaylalarda yaşadıkları tüm zorluklarla besicilik yapıyor. Birliğin verdiği desteklerle donanımlı hale gelen kadınlar, morkaraman koyunlarını sayısını artırdı.

Hayvanlarına aşı yapıp ve gerekli bakımlarıyla ilgilenen 2 kadın, aileleriyle çalışmalarına devam ediyor.

- "Bereket ve süt verimi arttı"

Yörede 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan 57 yaşındaki Karlı, AA muhabirine, hayvanlarıyla yıl içerisinde 6 ay Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 6 ay da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunduklarını söyledi.

Daha önce verimsiz üreticilik yaptıklarını dile getiren Karlı, projeden önce 10-15 kilogram olan koyunlarının ağırlığının proje sayesinde 20-25 kilograma ulaştığını belirtti.

Geçmişte 100 olan koyun sayısının da 300'e ulaştığını ifade eden Karlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koyunlarımız 2-3 tane ikiz doğuruyor. Bereket ve süt verimi arttı. Koyun ve Keçi Birliğinin teknik elemanları sayesinde projeye dahil olduk. Teknik personel devamlı yanımıza geliyor ve hayvanlarımızı kontrol ediyor. Daha önce çok hastalıkları oluyordu, proje sayesinde şimdi o kadar hastalık yok. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Devletimizden bizlere sigorta desteği verilmesini istiyoruz."

25 yaşındaki Reyhan Morkoyun da çadırlarda yaşadıklarını ve su sıkıntısı gibi birçok zorluklarla mücadele ettiklerini kaydetti.

Hayvanlarının et ve süt veriminin arttığını ifade eden Morkoyun, şöyle konuştu:

"Geçmişte koyunlarımız 15-18 kilogram et veriyordu, bu proje sayesinde 28 kilograma çıktı. Projeden önce 300 olan koyun sayısı 500'ü aştı. Eğitmenler ve teknik elemanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğimiz her zaman bizlere destek veriyor. Seminerlerle birlikte daha profesyonel bir şekilde koyun yetiştiriciliği yapıyoruz. İnsanlar şehirlerde klima altında, evlerinde sıcak ortamda oturuyorlar. Biz 2 bin rakımlı dağlarda hayvanlarımıza bakıyoruz. Dolayısıyla şu anda da biz girişimci kadınlara yönelik bir destek verilmesini devletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz."

- "48 bin hayvan için proje yürütüyoruz"

Bingöl Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu da hayvancılık sektöründe işin yüzde 60'ını kadınların yaptığını söyledi.

Kaysadu, şöyle devam etti:

"Her zaman işletmelerimizde kadın olması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün desteğiyle, projelerle koyunlarımızı ıslah ediyoruz. Hayvanlar melezleşmişti, verim düşmüştü. Şu anda fiziki durumları daha iyi oldu. Morkaraman koyunu tam kıvamına geldi. Bingöl de şu an Türkiye genelinde ilk 2'de yer alıyor. 48 bin hayvan için proje yürütüyoruz. Üniversitede hocalarımız proje liderliği yapıyor. Aynı zamanda lisans mezunu teknik elemanlar da var. Doğumundan itibaren hayvanların bütün kontrol ve bakımları yapılıyor."

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