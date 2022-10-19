Karlıova'da Muhtarlar Günü kutlandı

BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Kaymakam Tufan Bağır Gilan, muhtarları makamında kabul etti.



Muhtarlar Günü'nü kutlanan Gilan, "En küçük yönetim birimi olan köylerimizi ve mahallelerimizi temsil eden muhtarlarımız, en ücra kırsal köylerde bile vatandaşlarımızın yerel ihtiyaçlarının ilk ağızdan idareye iletmekte ve vatandaş ile devlet arasında organik bir bağ kurmaktadır. Muhtarlık müessesi, doğrudan demokrasi anlayışının günümüzdeki çok güzel bir karşılığıdır." dedi.



Programa, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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