Bingöl'de silahlı saldırıda ölen iki kişi anıldı

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BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde 8 yıl önce uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden Cengiz Tiryaki ve Fethi Yalçın için anma programı düzenlendi.



İlçeye bağlı Serpmekaya köyü ve Kale Mahallesi'nde mezarları başında düzenlenen anma etkinliğinin ardından Ulu Cami Konferans Salonu'nda da program gerçekleştirildi.

Programda konuşan HÜDA-PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın bölgede yıllardır kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri katlettiğini söyledi.



Anma programına bazı siyasi partilerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.







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