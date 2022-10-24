Bingöl balının coğrafi işaret tescil belgesi Bingöl Üniversitesine takdim edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesinin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca Bingöl balına verilen coğrafi işaret tescil belgesi, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'a takdim edildi.



Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi" Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde başladı.



Kongrenin açılışında konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Cemil Başpınar, Bingöl Üniversitesinin büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu söyledi.

Mühendislik fakültelerinin olduğu üniversitelerde mutlaka patent araştırmasının öğretilmesi gerektiğini belirten Başpınar, ar-ge sürecinin olmazsa olmaz parçalarından birinin patent araştırması olduğuna işaret etti.

Başpınar, Bingöl balına uzun süredir tescil belgesinin beklendiğini ve ekim ayının başında coğrafi işaret alarak bu sürecin sonuçlandığını anımsatarak, bunun zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu ifade etti.

Bu ürünlerin bir parmak izi gibi şehirlerin kimliğini ve karakterini oluşturduğunu anlatan Başpınar, "Türkiye'de 1200'ün üzerinde coğrafi işaretli ürün var. Şehirlerimizin şu anda sahip olduğu coğrafi işaretlerden mahrum olduğunu düşünsek daha az renkli, derinlikli şehirler karşımıza çıkar. O bakımdan coğrafi işaret önemli. Ürünlerin tescil edilmesi ve tescile uygun üretilmesi son derece önemli. Bingöl'ün şu anda 4 coğrafi işareti var. Süreç içerisinde Bingöl'ün tüm değerleri tescil edilecektir, diye ümit ediyorum. Bir yanıyla bu bir başlangıç. Bundan sonra yapılması gereken çok şey var." diye konuştu.

Başpınar, uluslararası markalaşmanın önemine de değindi.

"Türkiye'nin uluslararası düzeyde 8 coğrafi işareti var. 1200 ulusal tescilimiz var. Bu sayıyı mutlaka artırmamız gerekiyor." diyen Başpınar, süreci devam eden 30 coğrafi işaret başvurusunun olduğunu belirtti.

- "Tescil konusunda yeni bir süreci başlatıyoruz"

Başpınar, şöyle konuştu:

"Tescil konusunda yeni bir süreci başlatıyoruz. Normalde süreci, coğrafi işaret başvurularını ulusal düzeyde tescil ettiren kuruluşlarımız yapıyor. Avrupa Birliği Komisyonuna bu başvurular yapılıyor. Bundan sonraki süreçte Türk Patent ve Marka Kurumu olarak ön aday olacağız ve uluslararası başvuruların yapılması konusunda çalışmalar yürüteceğiz. İlk aşamada 10 coğrafi işaret belirledik ve o coğrafi işaretlerden biri de Bingöl balı başvurusu. Bingöl balıyla ilgili Avrupa Birliği Komisyonuna başvurusunun yapılması için arkadaşlarımız dokümanları hazırladı. Bingöl Üniversitesi ile de paylaşacaklar. Çok kısa sürede bu başvuruyu yapacağız. Bu başvuru süreçleri çok uzun sürüyor ama biz dahil olarak süreci hızlandırıyor olacağız."

Başpınar daha sonra, Bingöl balına Bingöl Üniversitesinin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen coğrafi işaret tescil belgesini Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'a takdim etti.

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen, "5. Bingöl Bal Yarışması"nda birinci seçilen Ferdi Çağatay'a da belge verildi.

Kongrenin açılışına Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, akademisyenler ve arıcılar katıldı.





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