Karlıova'da "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun destekleriyle düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen ve 5 gün sürecek şenlikte, her yaşta katılımcılar okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi spor ve sanat dallarıyla buluşacak.

Etkinliğin ilk gününde çocuklar, eğitmenler eşliğinde çeşitli oyunlar öğrenerek eğlenme fırsatı buldu.

Şenlikte, Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve kurum müdürleri çocuklarla birlikte alandaki çeşitli oyunları oynadı.

Kaymakam Gilan, yaptığı açıklamada, 5 gün boyunca devam edecek şenliğe tüm Karlıova halkını davet ettiklerini belirtti.

Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Gilan, "Bugün etnospor etkinliği Karlıova ilçemizde düzenleniyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize geleneksel tarihi oyunlarımızı tekrar hatırlatmak, yetişkin vatandaşlarımıza maziyi hatırlatmak adına, nostaljiyi yaşamak adına böyle bir etkinliği ilçemize getirdik." diye konuştu.



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