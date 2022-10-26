Bingöl'de köprüden dereye düşen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde, köprüden dereye düşen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde, E.A. yönetimindeki 49 AAH 489 plakalı otomobil, Hıraba Köprüsü'nden geçtiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile 3'ü çocuk 6 kişi, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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