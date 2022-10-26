Bingöl'de 33 bin 17 kök Hint keneviri, 33 kilo 528 gram esrar ele geçirildi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen iki operasyonda 33 bin 17 kök Hint keneviri, 33 kilo 528 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, 32 bin 611 kök Hint keneviri ve 31 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerin merkez ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda ise iki evde yapılan aramada 406 kök Hint keneviri, 1 kilo 628 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu bulundu.





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