Bingöl'de kültür ve spor şenliği sürüyor

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BİNGÖL (AA) - Solhan ilçesinde düzenlenen kültür ve spor şenliği devam ediyor.



Solhan Kaymakamlığı, Belediyesi, Solhan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve 24 Ekim'de başlayan tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasının amaçlandığı şenlik, Recep Tayyip Erdoğan Parkında çeşitli oyunlarla sürüyor.



Geleneksel oyunların oynandığı şenlik, 28 Ekim'e kadar sürecek.



Kaymakam Muhammed Çetin, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklarla buluşturmak olduğunu belirterek, tüm çocuklara eğlenceli bir etkinlik süreci geçirmeleri temennisinde bulundu.



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