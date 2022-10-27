Bingöl'de "Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Zikte Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Platformu tarafından tarım ve hayvancılık konulu "Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" gerçekleştirildi.

TÜMBİKON Başkan Vekili Metin Keskin, Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Bingöl'ün ülkenin gelişmekte olan illeri arasında yer aldığını söyledi.

Çalıştayın Bingöl'de düzenlenmesinin amacının kentin keşfedilmemiş doğal, kültürel ve insani kaynaklarına dikkat çekmek olduğunu dile getiren Keskin, "Her bakımdan bakir ve keşfedilmemiş bir coğrafyanın masaya yatırılacağı bu çalıştayda ilimize dokunacak çıktıların vücut bulmasını temenni ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Alaaddin Yüksel de havza bazlı doğal kaynaklara dayalı ekonomik modeller ve yatırım imkanlarının tespit edilerek kırsal ve bölgesel kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bingöl doğal kaynakları, jeotermal ve sağlık turizmi gibi potansiyeli olan doğal kaynakların yönetimi ile bu kaynakların ekonomiye katma değer sağlaması için sürdürülebilir kalkınma modelleri ve yatırım potansiyelleri konularını bilimsel oturumlarda ele alınacak. Çalıştayın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova da programda bir konuşma yaptı.

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