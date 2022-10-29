Bingöl, Siirt ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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BİNGÖL/SİİRT/MARDİN (AA) - Bingöl, Siirt ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bingöl'de Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törende, atletizm yarışmaları yapıldı, öğrencilerce şiirler okundu, karate ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Kadir Ekinci, törende, Cumhuriyet rejiminin milletin tam bağımsızlığına ve kayıtsız şartsız egemenliğine dayandığını söyledi.

Ataların büyük azim ve kararlılıkla kurtardığı istiklal ve istikbali aynı azim, kararlılık, ruh ve bilinçle sonsuza kadar koruyacak ve yaşatılacağını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Bütün yokluk ve sıkıntılara rağmen, doğudan batıya, kuzeyden güneye, tek yürek, tek bilek olan milletimiz, destansı bir mücadele ile 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda' diyerek vatan topraklarını düşmandan temizlemiş ve hamdolsun yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Birçok millet için örnek olarak tarihe geçen bu şanlı mücadelenin ardından milletimizin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet, yeni devletimizin yönetim biçimi olarak ilan edildi."

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Siirt'teki kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun Valilik binası girişinde tebrikleri kabulüyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutlarken herkesin bu şanlı mirasa ecdadın taşıdığı ruhla sahip çıkması gerektiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyeti daha nice yüzyıllara taşıyabilmemizin yolu birliğimize ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamızdan geçiyor. Milletçe en büyük güvencemiz bu topraklarda birlikte büyüttüğümüz kardeşliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ile barış ve kardeşlik iklimi içinde yarınlara umutla yürüyecektir."

Şiirlerin okunduğu ve zeybek gösterisiyle devam eden törende, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce tekvando gösterisi sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müzik dinletisinin ardından "Demokrasi ve Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, resmi geçit töreniyle son buldu.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Mahmut Demirtaş, törende, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını aktardı.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"​​​​​​​Yüzyıl önce yaşadığımız zorlu ve çetin günlerden sonra kanla, şanla ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün, büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Milletimizin kutlu medeniyet yolculuğunda Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ideali bugün de büyük anlam taşıyan en önemli hedeftir. Bu hedef istikametinde durmadan çalışmak bu memleketin her bir ferdinin en mühim görevidir."

Programda şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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