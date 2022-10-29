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Yedisu'da "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" düzenlendi

AA

Yedisu'da "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" düzenlendi

BİNGÖL (AA) - Yedisu ilçesinde Kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun destekleriyle "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesinde düzenlenen şenlikte her yaştan katılımcı okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluştu.

Çocuklar çeşitli oyunları eğitmenler tarafından öğrenerek eğlenme fırsatı buldu.

Şenlikte Kaymakam Furkan Başar da alandaki çeşitli oyunları oynadı.

Kaymakam Başar, yaptığı konuşmada, tarihin küllerinden yeniden doğan oyunlarla çocukların eğlendiğini söyledi.

Başar, "Yedisulu öğrenciler gerçekten çok mutlu oldular. İlçedeki tüm öğrencilerimizi etkinliğe katarak tarihlerindeki oyunları tekrar canlandırdılar. Okçuluktan el sanatlarına kadar farklı oyunlarla öğrencilerimizi bir araya getirdik. Dünya Etnospor Konfederasyonuna teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Etkinlikte, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Cihan Ateş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fesih Yıldız da yer aldı.

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