Bingöl'de jandarma ekipleri "öncelik yayanın" projesinde denetimlerini sürdürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında Yenibaşlar köyünde uygulama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunun Yenibaşlar köyü mevkisinde yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin ilk geçiş hakkını yayalara vermesine yönelik bilgilendirmede bulundu.
Ekipler, yolun karşısına geçiş kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi ve vatandaşların güvenli geçişlerini sağladı.
Jandarma ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.