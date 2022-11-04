Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldü

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri B.Y. (16) ile U.İ. (16) arasında Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, B.Y. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan B.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince U.İ. gözaltına alındı.









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