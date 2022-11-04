GÜNCELLEME - Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldü

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Lise öğrencileri Berat Yılmaz (16) ile U.İ. (16) arasında Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yılmaz bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince U.İ. gözaltına alındı.

Berat Yılmaz'ın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç ilçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

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