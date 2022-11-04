Bingöl'de TSE temsilcilik açacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından temsilcilik açılacağını bildirdi.

Çintay, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Bingöl'deki İş İnsanları İstişare Toplantısı’nda TSE Temsilciliği açılması yönünde talepte bulunduklarını belirtti.

Taleplerinin Bakan Muş'un verdiği talimatla onaylandığını ve temsilciliğin yakında Ticaret ve Sanayi Odası binasında hizmet vermeye başlayacağını aktaran Çintay, şunları kaydetti:

"Aylarca çevre illerde bir evrak için uğraşan iş insanlarımızı bu dertten kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. İletmiş olduğumuz talep için gerekli talimatı veren Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ayrıca bu konuda destek sağlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve Milletvekili Feyzi Berdibek'e şükranlarımı sunarım. Bu dönem 'gelişen, büyüyen ve güçlenen Bingöl dönemi' olacak. Çok güçlü yönetim kurulu ve meclis üyelerine sahibiz. Üyelerimizden de aldığımız güçle elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizin taahhüdünü vermek isterim. İş camiasında derdi, sıkıntısı ve sorunu olan küçükten büyüğe tüm firmalarımızı ve iş insanlarımızı, sorunlarını bizlere iletmesi için odamıza davet ediyorum."

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