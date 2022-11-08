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Muş'un yaylalarından yürüyerek Şanlıurfa'ya dönen göçerler yolu yarıladı

AA

Muş'un yaylalarından yürüyerek Şanlıurfa'ya dönen göçerler yolu yarıladı

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / AHMET DENGEŞİK - Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak için gittikleri Muş'taki yaylalardan havaların soğumasıyla Şanlıurfa'ya dönüşe geçen göçerler günlerce yol yürüyor.

Yaz sıcaklarında Muş'un serin yaylalarına sürüleriyle giderek 5 ay konaklayan göçerler, soğuk havanın etkisini göstermesiyle Şanlıurfa'ya dönüş yolculuğuna başladı.

Hayvanlarını yaylalardan indiren göçerler sürüleriyle yaklaşık bir ay süren yolculuğun ardından Bingöl'e ulaştı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri üzerindeki köprüden sürüleriyle geçen göçerler buradaki otlaklarda konaklıyor.

Zorlu coğrafyada hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için de mücadele ederek ilerleyişini sürdüren göçerler, Şanlıurfa'ya ulaşabilmek için bir ay daha yolculuk yapacak.

- "Yaşantımız hayvanlarla geçiyor"

Göçerlerden 19 yaşındaki Mikail Süt, AA muhabirine, Muş'ta ailesiyle yıllardır hayvancılık yaptıklarını söyledi.

"Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum." diyen Süt, sıcak mevsimde yaylada konakladıklarını, hava soğuduğu için de 1000 hayvanla dönüş yolculuğuna çıktıklarını belirtti.

Bir ayda Muş'tan Bingöl'e varabildiklerini dile getiren Süt, "İklim şartları bölgemizde sert geçtiği için hayvanlarımızı götürüyoruz. Yaşantımız hayvanlarla geçiyor. 1000 hayvanla yolculuk yapıyoruz. Bir ay daha yolumuz var. Bu yolculuğumuzda çok zorluklar çekiyoruz. Su, elektrik gibi birçok sıkıntı yaşıyoruz. Durduğumuz yerde akşamı geçiriyoruz. Havalar soğuk. Geceleri çok zorluk çekiyoruz. Hayvanlar durmuyor ve uykusuz kalıyoruz. Her zorluğuna rağmen işimizi seviyoruz. Sevmesek yapmayız zaten." dedi.

- "Bıkmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz"

22 yaşındaki Muhammet Özmen de gece gündüz demeden yolculuklarının sürdüğünü aktardı.

Bir aylık daha yolları kaldığını anlatan Özmen, "Bıkmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle yerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Birbirlerinden aldıkları güçle yola koyulduklarını ifade eden Özmen, geceleri yırtıcı hayvanların tehlike oluşturduğunu, nöbetleşe uyuduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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