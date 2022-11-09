Bingöl Valisi Ekinci'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekinci mesajında, Atatürk'ün milletin yaşadığı zor zamanlarda siyasi ve askeri dehasıyla liderlik yaptığını ve zamanın emperyalist güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelesini başarıya ulaştırdığını belirtti.

Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde milletin Kurtuluş Savaşı ile yeniden tarih sahnesine çıktığını ifade eden Ekinci, Atatürk'ün bağımsızlığı ilelebet yaşatma, azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen kölelik prangalarını kırmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet etmiştir. Gazi Mustafa Kemal, barışçı ve vizyoner kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki duruşuyla dünyanın da saygısını kazanmıştır. Bu cennet vatanın ve Cumhuriyetin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmak ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır."

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