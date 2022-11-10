Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Anıt Park'ta gerçekleştirilen törende, Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunum öğretmenler tarafından yapıldı. 7. Kolordu Komutanlığının "Atatürk'ün Asker Kişiliği" konulu barkovizyon gösterimi yapıldı, Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Programa, Vali Su, Tümgeneral Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Bingöl

Bingöl Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Anma programı, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

- Siirt

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdiği program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Elazığ

Elazığ Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar iştirak etti.

- Şırnak

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam eden programda, öğrenciler şiir okudu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yokarıbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde süren programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Öğrenciler oratoryo sundu.

- Batman

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında, öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

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