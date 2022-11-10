Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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BİNGÖL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, Karlıova ilçesinde törenle anıldı.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçede saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Karlıova Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam eden programda, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi ve oratoryo gösterisi yapıldı.

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