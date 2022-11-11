Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Rüstem Turhan idaresindeki 44 EB 114 plakalı otomobil, Karlıova-Erzurum yolunun Varto yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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