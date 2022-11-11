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Elazığ, Bingöl ve Mardin'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

AA

Elazığ, Bingöl ve Mardin'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

ELAZIĞ/BİNGÖL/MARDİN (AA) - Elazığ, Bingöl ve Mardin'de "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidan dikildi.

Elazığ'da "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" temasıyla Çaydaçıra Mahallesi'nde oluşturulan Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nda 4 bin 25 fidan, il genelinde 11 lokasyonda toplam 23 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, ülkede ve Elazığ'da ağaçlandırma faaliyeti sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Memleketin her köşesinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Toraman, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu toprakların yeşillendirilmesi, ormanların çoğaltılması için 2019'da milli bir seferberlik başlatıldı. O tarihten bugüne kadar da aynı gün ve aynı saatte 81 ilde fidanlar topraklarla buluşuyor." dedi.

Türkiye'nin orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"Avrupa’da ağaçlandırmada faaliyetlerinde Türkiye 1. dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Bu çapta bir ağaçlandırma faaliyetini o kadar başarıyla yürüten Avrupa'da başka bir ülke yok. Bunun alt yapısını oluşturan Tarım ve Orman Bakanlığına ve bütün mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz her yıl bizim gitmediğimiz görmediğimiz pek çok yerde 2 milyonu aşkın fidanı Elazığ'da toprakla buluşturuyor."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise Elazığ'da orman varlığını arttırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Programa, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl Et ve Süt Kurumu yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim töreni Vali Yardımcısı Fatih Kaya, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alana 2 bin çam fidanı dikildi. İl genelinde ise 13 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca vatandaşlara 10 bin badem ve sedir fidesi hediye edildi.

- Mardin

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Hastanesi bahçesinde yapılan fidan dikim töreninde konuşan Vali Mahmut Demirtaş, alanın ileride bir kent ormanı haline dönüştürülebileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

İldeki 9 bölgede 23 bin 700 fidan toprakla buluşturulacak.

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