Boccede dünya şampiyonu olan Eda Sayak, Karlıova'da ziyaretlerde bulundu

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BİNGÖL (AA) - Mersin'de düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonasında birincilik elde eden Bingöllü Eda Sayak, Karlıova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sayak onuruna Karlıova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçede yemek programı düzenlendi.

Programın ardından Sayak, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Gilan ve Belediye Başkanı Bingöl, Sayak'ı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, Karlıova Gençlik Spor Müdürü Tarkan Yılmaz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barani Sayak ve Eda Sayak'ın ailesi de yer aldı.

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