Yedisu'da fidanlar toprakla buluşturuldu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

İlçe girişindeki alanda gerçekleştirilen fidan dikim programına, Kaymakam Furkan Başar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Alanda 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Başar yaptığı konuşmada, geleceğe nefes olabilmek adına bu fidanları diktiklerini belirtti.



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