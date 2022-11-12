Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Mahmud Arda yeniden seçildi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına mevcut başkan Mahmud Arda yeniden seçildi.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti 4. Olağan Genel Kurulu cemiyetin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel kurulda, mevcut başkan Arda ve gazeteci Sinan Atan'ın listeleri yarıştı.

Yapılan seçimde Arda, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonunda Atan, Arda'yı ve yönetimini tebrik etti.

Mahmud Arda başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ali Yıldırım, Ömer Şanlı, Faruk Açıkbaş, Ahmet Sayılır, Ramazan Berdibek ve Ahmet Boydaş'tan oluştu.





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