AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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DİYARBAKIR (AA) - Düzce Depremi'nin 23. yılında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Şırnak, Batman ve Elazığ'da gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Polis Arama Kurtarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de yer aldığı 320 personelle tatbikat yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, arama kurtarma ekiplerinin stantlarını gezdi, ekipler ve ekipmanlar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Alışveriş merkezinin içinde afet dönemlerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Vali Su, daha sonra protokolle birlikte "çök, kapan, tutun" hareketinin yapılacağı ve çocukların da yer aldığı alana geçti.

Vali Su, beraberindekiler ve çocuklar, saat 18.57'de çalınan sirenle "çök, kapan, tutun" hareketini gerçekleştirdi.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Su, bütün Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır merkez ve ilçelerinde bütün vatandaşlarla birlikte tatbikat yaptıklarını söyledi.

Afetlere hazırlık bakımından tatbikatların çok önemli olduğunu belirten Su, "Tatbikatlarla vatandaşlarımızda farkındalık bilincini artırmamız, olası afetlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun da ilk basamağı tatbikatlardan geçiyor." dedi.

Tatbikata, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında ve evlerde tatbikat yapıldı.

Tatbikat öncesinde AFAD yetkilileri deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

İkazın verilmesi üzerine katılımcılar "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

- Siirt

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen tatbikatta, vatandaşlarla görüştü, tatbikat hakkında bilgi verdi.

Tatbikat kapsamında saat 18.57'de vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" başlığıyla gelen mesaj ile Türkçe ve İngilizce AFAD tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bu esnada Hacıbektaşoğlu, il protokolü ve vatandaşlar, alışveriş merkezinin restoran bölümünde çök kapan tutun hareketini yaptı.

Daha sonra İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.

- Şırnak

Şırnak’ta da KYK'ya bağlı Cezeri Öğrenci Yurdu'nda tatbikat yapıldı.

Merkezi anons sistemi kapsamında camilerden, belediye hoparlöründen, GSM şirketleri tarafından kısa mesaj yoluyla tatbikat duyuruldu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Tatbikata, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

- Batman

Batman Valiliği önünde yapılan tatbikatta, saat 18.57'de cep telefonlarına mesaj gelmesiyle ekipler "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından İl Müftüsü Nihat Kök dua etti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Ekrem Canalp, tatbikatın deprem anında insanların hangi davranış kodlarıyla hareket etmesine ilişkin çok güzel bir bilinçlendirme faaliyeti olduğunu söyledi.

Canalp, "Ümit ediyoruz ki milletimiz, vatanımız bir daha depremlerle afetlerle yüz yüze kalmasın. Depremler, afetler meydana geldiği zaman da buna yönelik alınması gereken tedbirleri hepimiz uygulamakla mükellefiz." dedi.

- Elazığ

Elazığ'da merkeze bağlı Yedigöze köyünde tatbikat yapıldı.

AFAD yetkilileri deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için canlı yayınla, Vali Ömer Toraman'dan bilgi aldı.

2020'de merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği, 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Yedigöze köyünde yeni yapılan köy evinde "çök, kapan, tutun" tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ve vatandaşlar katıldı.

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