Bingöl'de hobi bahçesinde 1 kilo 410 gramlık ayva yetişti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün merkez Kılçadır köyü sakini Zeki Bükey'in 5 yıl önce kurduğu organik hobi bahçesinde diktiği ayva fidanında 1 kilo 410 gram ağırlığında ayva yetişti.
Bükey, yaptığı açıklamada, yaz aylarını geçirdiği köyünde farklı meyve ağaçlarından oluşan hobi bahçesinden ilk ürünlerini almaya başladığını söyledi.
Ayva fidanından 1 kilo 410 gram ağırlığında ürün alınca şaşırdığını dile getiren Bükey, şöyle dedi:
"Bahçemde bugüne hayvan gübresi dışında hiçbir gübre veya ilaç kullanmadım. Bu yıl bahçemdeki ayva ağacında normalin dışında bir büyüklükte ayva fark ettim. Ayva tam yetiştikten sonra, götürüp tarttım. Tam 1 kilo 410 gram çıktı. Bu yaşıma kadar böyle büyüklükte bir ayva görmedim."