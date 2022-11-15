Bingöl'de hobi bahçesinde 1 kilo 410 gramlık ayva yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün merkez Kılçadır köyü sakini Zeki Bükey'in 5 yıl önce kurduğu organik hobi bahçesinde diktiği ayva fidanında 1 kilo 410 gram ağırlığında ayva yetişti.

Bükey, yaptığı açıklamada, yaz aylarını geçirdiği köyünde farklı meyve ağaçlarından oluşan hobi bahçesinden ilk ürünlerini almaya başladığını söyledi.



Ayva fidanından 1 kilo 410 gram ağırlığında ürün alınca şaşırdığını dile getiren Bükey, şöyle dedi:

"Bahçemde bugüne hayvan gübresi dışında hiçbir gübre veya ilaç kullanmadım. Bu yıl bahçemdeki ayva ağacında normalin dışında bir büyüklükte ayva fark ettim. Ayva tam yetiştikten sonra, götürüp tarttım. Tam 1 kilo 410 gram çıktı. Bu yaşıma kadar böyle büyüklükte bir ayva görmedim."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.