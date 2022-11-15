Bingöl'de jandarma ekipleri 3 ayrı uyuşturucu olayını aydınlattı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri elde ettiği parmak izi, DNA raporu ve çeşitli bulgular sonucu 3 uyuşturucu operasyonun şüphelilerini tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, olaya ilişkin bulguların tespiti, kayıt altına alınması, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 29 Temmuz 2016'da Genç ilçesinde Ş.B.'ye ait tarlada 454 kilo 60 gram kubar esrarın ele geçirilmesiyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri, delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin titizlikle muhafaza edilmesini sağlayarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderdi.

İnceleme sonucunda 1 şüpheliye ait parmak izi ile uyumlu olduğu tespit edilerek olay aydınlatıldı.

07 Ekim 2022'de ise ekipler, Genç ilçesi kırsalında 33 kilo 975 gram kubar esrar, 350 gram toz esrar, 480 kök Hint keneviri, 2 tabanca bulunmasıyla ilgili yaptığı incelemeler neticesinde 7 ayrı suç kaydı olan F.T'ye ait DNA ile uyumlu olduğunun tespit ederek olayın aydınlanması sağladı.

13 Ekim'de de ekipler, Genç ilçesi Küpar mevkiinde yol kontrol noktasında 20 gram esrar ele geçirilmesinin ardından alınan parmak izinin dosyada ismi bulunmayan bir başka şüpheli F.B'ye ait olduğunu belirleyerek olayı çözdü.

Üç ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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