Aşçı anne şef olmasını istediği oğluyla aynı üniversitede eğitim görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşçı anne şef olmasını istediği oğluyla aynı üniversitede eğitim görüyor

AA

Aşçı anne şef olmasını istediği oğluyla aynı üniversitede eğitim görüyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - AHMET DENGEŞİK - Bingöl'de lokanta işleten Aysel Arda Güven, şef olmasını istediği oğluyla Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nı kazanarak, birlikte eğitim görmeye başladı.

Kent merkezinde 7 yıldır lokantacılık yapan 40 yaşındaki Güven, liseden mezun olduktan sonra yanında çalışmaya başlayan 21 yaşındaki oğlu Hakan'ın mutfaktaki yeteneğini fark etti.

Oğlunun bu alanda eğitim alarak ilerlemesini isteyen anne Güven, onu motive etmek için birlikte üniversite sınavına hazırlandı.

Girdikleri sınavda aldıkları puanla Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'na yerleşen anne ve oğlu, aynı sınıfta eğitim görüyor.

Mutfağını paylaştığı evladıyla sıra arkadaşı da olan Güven, uygulamalı eğitimlerde hazırladıkları yemeklerle yeteneklerini sergiliyor.

- "Yurt dışında da ülkemizin yemeklerini yapmak istiyoruz"

Anne Aysel Arda Güven, AA muhabirine, 7 yıldır lokantasında yöresel yemekler yapıp müşterilere sunduğunu söyledi.

Yanında çalışan oğlunun yeteneğini ve el lezzetini fark edince bu alanda kendisini geliştirmesi için eğitim almasını istediğini dile getiren Güven, birlikte okumaya karar verdiklerini, sınavda başarılı olunca da aynı bölüme yerleşerek sınıf arkadaşı olduklarını belirtti.

Güven, "Beraber ders çalışıyoruz, okula gidip geliyoruz. Oğlumla birlikte okumak çok güzel bir duygu, gurur verici. Oğlumu ileride çok ünlü bir şef, öğrenciler yetiştiren akademisyen olarak görmek isterim. Yurt dışına gidip ülkemizin yemeklerini orada da yapmak istiyoruz. Orada güzel bir restoran açıp işimizi ilerletebiliriz. İş yerimde oğlumun desteğini çok görüyorum. O çalışırken gözüm arkada kalmıyor." dedi.

- "Annemin mutfağa dair çok bilgisi var"

Hakan Güven de liseden mezun olduktan sonra yemek yapmaya başladığını ifade etti.

Yeteneğini görünce de devam ettiğini anlatan Güven, "Annemle mutfağa girdikten sonra bu alanda üniversite okuma niyetimiz oluştu. Aynı bölümde okumaya başladık. Onun yanında yemeklerin püf noktasını ve yeni teknikler öğreniyorum. Annemin mutfağa dair çok bilgisi var, ben de ondan faydalanıyorum. Bir nevi bir adım önümden elimi tutuyor." ifadelerini kullandı.

Güven, annesiyle beraber okuduğunu herkese gururla söylediğini dile getirerek, birlikte okula gidip geldiklerini, ödev yaptıklarını, sıra arkadaşı olduklarını belirtti.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aziz Bükey de aşçılık programında diş hekimi, emniyet mensubu, mimar, mühendis ve öğretmen gibi farklı meslek gruplarından da öğrencileri olduğunu kaydederek, bu programdaki öğrencilerin yaş ortalamasının diğer bölümlere göre daha yukarda olduğuna işaret etti.

Öğrencileri Aysel Arda ve Hakan Güven'in uygulamalı eğitimlerde mutfakta hünerlerini sergilediğini anlatan Bükey, bu durumdan memnun olduklarını ifade etti.

Bükey, "Anne belli bir mesafe katetmişken, çocuğu da uzmanlaşmaya çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor; aşçılık programı aslında sadece bir meslek grubunun oluşturulması için verilen bir eğitim değil, farklı meslek grubundan insanların da özel ilgili alanı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bingöl'de otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bingöl'de otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi ...
Bingöl'de jandarma ekipleri 3 ayrı uyuşturucu olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Bingöl'de jandarma ekipleri 3 ayrı uyuşturucu olayını ...
Bingöl'de hobi bahçesinde 1 kilo 410 gramlık ayva yetişti
YEREL HABERLER Bingöl'de hobi bahçesinde 1 kilo 410 gramlık ayva ...
GÜNCELLEME - Bingöl'de su fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bingöl'de su fabrikasında çıkan yangın ...
Bingöl'de su fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Bingöl'de su fabrikasında çıkan yangına müdahale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.