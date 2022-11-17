Bingöl'de jandarma 8 olayın faillerini tespit etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarının işlendiği 8 olayı aydınlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emareyi titizlikle muhafaza ederek incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar neticesinde, 2 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve tehdit, 1 mala zarar verme, 4 uyuşturucu kullanma, bulundurma, imalatı ve ticareti olaylarının faillerini belirledi.
Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.