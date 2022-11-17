Bingöl'de jandarma 8 olayın faillerini tespit etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarının işlendiği 8 olayı aydınlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emareyi titizlikle muhafaza ederek incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar neticesinde, 2 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve tehdit, 1 mala zarar verme, 4 uyuşturucu kullanma, bulundurma, imalatı ve ticareti olaylarının faillerini belirledi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.