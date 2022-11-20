Bingöl'de 89 kişi, hafızlık eğitimini tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hafızlık eğitimini tamamlayan 89 öğrenci, düzenlenen icazet merasiminde belgelerini aldı.

İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını başarıyla tamamlayan öğrenciler için Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde icazet merasimi düzenlendi.

Vali Kadir Ekinci, törende, hafızlığın, Kur'an'ın ruhunu ve manasını kalplere işlemekten geçtiğini belirtti.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik eden Ekinci, hafızlığın kutlu bir makam olarak övüldüğünü söyledi.

"Hafızlığın en güzel örneği olan Peygamberimiz ve ashabı, Kur'an'ı sadece hıfzetmekle kalmamış, bizatihi hayatlarına da tatbik etmişlerdir" diyen Ekinci, hafızlığın Kur'an'ın ruhunu ve manasını da kalplere işlemekten, onu yaşamaktan, yaşatmaktan ve bu suretle hayata hakim kılmaktan geçtiğini kaydetti.

Din görevlilerinin topluma yön veren, söz ve davranışları örnek alınan kişiler olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu nedenle tüm görevlilerin ağızlarından çıkan sözlere ve davranışlarına azami surette dikkat etmeleri gerekmektedir. Din görevlileri, okuma, düşünme, kendini yenileme, bilgiye dayalı olarak konuşma ve en önemlisi de tavır ve davranışlarıyla insanımız için birer örnek olmalıdırlar. İcazetlerini alan değerli hafızlarımıza, Kur'an'a ve İslam'a hizmet yolunda muvaffakiyetler diliyorum."

Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal, kurum amirleri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.