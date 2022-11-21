Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Kurt ve dağ keçisinin aynı noktadan farklı zamanlarda geçişi, ilkbahar ve yaz döneminde fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

Görüntülerde, bir köpeğin ayı ile yavrusunu kovaladığı anlar da yer aldı.



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