Bingöl'de taksiler ve okul servis araçları denetlendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla taksi ve okul servis araçları denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, taksi ve servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çapakçur Viyadüğünde yapılan denetimlerde, yangın tüpü ve ilk yardım çantası kontrolü ile emniyet kemeri uyarısı yapıldı, hız sınırı konusunda da sürücüler bilgilendirildi.
Yürütülen çalışmada yaklaşık 50 araç denetlendi.
Kent merkezindeki birçok noktada trafik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.