Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında gerçekleştirilen "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu M. Zeki Tekgöz-32" operasyonu kapsamında arazi araması yapıldı.
Operasyonda güvenlik güçlerince, taarruz tipi patlamamış el bombası ve ile M49 aydınlatma mayını bulundu.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölge halkının da desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.