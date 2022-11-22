Bingöl'de 1 kilogram esrar ele geçirildi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 kilo 18 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinin Yayla köyü mevkisinde istihbari bilgiler neticesinde takip edilen aracın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı bildirildi.



Açıklamada, "Araç içerisinde dışarıya poşet atıldığı tespit edildi. Yapılan takip ile Yayla köyü yol ayrımında araç durdurulmuştur. Yapılan kontrollerde araç içerisinde ve yol kenarında şeffaf naylon poşette 1 kilo 18 gram kubar esrar ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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