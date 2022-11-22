Bingöl'de jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri yol uygulamasında, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince yol kontrol noktalarında 2 bin 670 vatandaşa kadına yönelik şiddet ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15-21 Kasım'da jandarma bölgesindeki yol kontrol noktalarında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne yönelik 'Kadına el Kalkamaz' ve KADES tanıtım faaliyetleri icra edildi. 2 bin 150'si erkek olmak üzere 2 bin 670 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Şiddet bir insanlık suçudur. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddete karşı mücadele halkın da desteğiyle kararlılıkla yürütülmeye devam edilecek."











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