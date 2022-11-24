Bingöl'de çengel boynuzlu dağ keçisi avlayan 4 kişiye 163 bin 996 lira para cezası

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, çengel boynuzlu dağ keçisi avlayan 4 kişiye toplam 163 bin 996 lira para cezası uygulandı.
Yedisu'ya bağlı Gelinpertek köyü Çiçekli mezrasında kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden ekipler 4 kişinin kaçak av yaptığını tespit etti. Yakalanan 4 kişiye toplam 13 bin 996 lira idari ile çengel boynuzlu dağ keçisinin tazminat bedeli olan 150 bin lira para cezası kesildi.