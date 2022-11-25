BİNTSO Başkanı Çintay, basın mensuplarıyla bir araya geldi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Yönetim kurulu üyeleriyle bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Çintay, burada yaptığı açıklamada, kentin ticaretini güçlendirmeye, kalkındırmaya ve yeni bir vizyon kazandırmaya yönelik hedefler belirlediklerini söyledi.

Gelişen, büyüyen ve güçlenen bir Bingöl için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Çintay, şöyle konuştu:



"Bingöl'e Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temsilciliği kazandırdık. Üyelerimiz TSE belgesi başvurusu yaptıklarında çevre illerde bulunan temsilciliklerden uzmanların gelip yapacakları incelemeyi beklemeleri gerekiyordu. Bu süreç uzun sürebilmekteydi. Bundan sonraki süreçte üyelerimizin bu başvuruları daha kısa sürede sonuçlanacaktır. Ayrıca Bingöl'de kısmi gümrük ofisinin açılmasını sağladık. İlimizin ekonomik olarak kalkınması noktasında üretimin önem taşıdığını ve buna yönelik yatırımların arttırılması gerektiğini düşünüyorum."

Üretim ve yatırımın ilerlemesinin uluslararası rekabetin geliştirilmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Çintay, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde ilimizde 2 UR-GE projesi desteklenecek. Bu projelerin her biri 3 milyon 500 bin dolar olup toplam 7 milyon dolar yatırımı ilimize kazandıracağız. Bu projeler, bal ve inşaat malzemeleri üzerine olacak. Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla sektör ve katılımcı firma analizlerini yaparak eksiklerini belirledik. Buna yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alındığı ve devamında ortak pazarlama çalışmalarının gerçekleştirildiği bu projeler, ilimizin ekonomisine çok ciddi fayda sağlayacaktır."





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