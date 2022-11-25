Bingöl'de jandarma tarafından kadına yönelik şiddete karşı video hazırlandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına şiddete karşı mesajların yer aldığı video hazırlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kadın, hayatın yarısıdır, yarım kalma" sloganıyla hazırlanan videoda kadına karşı uygulanan şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunun belirtildiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla hazırlanan videoda kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkati çekildiği aktarılan açıklamada, kadının aile ve toplum hayatındaki önemine yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Toplumumuzda kadına şiddet son bulana kadar şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.





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