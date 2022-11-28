Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç'in Küpar mevkisindeki uygulama noktasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

İki araçta bulunan 3 kişinin üst aramasında bir miktar toz esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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